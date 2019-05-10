В МИД сообщили, когда Международный трибунал будет слушать украинское дело по существу

"Мы ожидаем, что 25 мая суд примет решение об освобождении украинских кораблей, а также 24 членов экипажа, и они вернутся в Украину, где мы их очень ждем ... Далее дело будет рассматриваться непосредственно по существу. Вся соответствующая процедура предусмотрена морской Конвенцией (Конвенцией ООН по морскому праву - ред.) на основании приложения 7 к Конвенции, так же, как все остальные дела", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходили слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.



Предварительная дата вынесения решения Международного трибунала по морскому праву по делу о украинских моряков - 25 мая.