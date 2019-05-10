У МЗС повідомили, коли Міжнародний трибунал слухатиме українську справу по суті

“Ми очікуємо, що 25 травня трибунал прийме рішення щодо звільнення українських кораблів, а також 24 членів екіпажу, і вони повернуться в Україну, де ми їх дуже чекаємо... Далі справа буде розглядатись безпосередньо по суті. Вся відповідна процедура передбачена морською Конвенцією (Конвенцією ООН з морського права — ред.) на підставі додатку 7 до Конвенції, так само, як всі інші справи”, — сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходили слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів і повернула їх в Україну.



Попередня дата винесення рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо українських моряків — 25 травня.