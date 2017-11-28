В МИД уверены, что дело Беларуси против Шаройко является надуманным

"Мы должны поддерживать в этом смысле последовательный диалог с Беларусью. Если кому-то хочется сделать что-то виртуальное и сказать, что здесь у нас есть шпионы, кто тут у нас грибы ворует, а кто-то - ягоды, то это делается, понятно, для общего восприятия. Я считаю, что в этом смысле (освобождение журналиста "Украинского радио") мы должны поддерживать последовательный диалог с Беларусью и в дальнейшем", - подчеркнул Климкин.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военных объектах России в республике.

Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.

Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.