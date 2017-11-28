В МИД уверены, что дело Беларуси против Шаройко является надуманным

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81591 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 73836 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 80728 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87663 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 119890 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115571 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145439 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107402 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108832 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113366 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В МИД уверены, что дело Беларуси против Шаройко является надуманным

В МИД уверены, что дело Беларуси против Шаройко является надуманным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины продолжат настаивать на том, что уголовное дело, возбужденное белорусской стороной против украинского журналиста Павла Шаройко является надуманным. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент УНН.

"Мы должны поддерживать в этом смысле последовательный диалог с Беларусью. Если кому-то хочется сделать что-то виртуальное и сказать, что здесь у нас есть шпионы, кто тут у нас грибы ворует, а кто-то - ягоды, то это делается, понятно, для общего восприятия. Я считаю, что в этом смысле (освобождение журналиста "Украинского радио") мы должны поддерживать последовательный диалог с Беларусью и в дальнейшем", - подчеркнул Климкин.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военных объектах России в республике.

Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.

Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.

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