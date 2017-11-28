В МИД уверены, что дело Беларуси против Шаройко является надуманным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины продолжат настаивать на том, что уголовное дело, возбужденное белорусской стороной против украинского журналиста Павла Шаройко является надуманным. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент УНН.
"Мы должны поддерживать в этом смысле последовательный диалог с Беларусью. Если кому-то хочется сделать что-то виртуальное и сказать, что здесь у нас есть шпионы, кто тут у нас грибы ворует, а кто-то - ягоды, то это делается, понятно, для общего восприятия. Я считаю, что в этом смысле (освобождение журналиста "Украинского радио") мы должны поддерживать последовательный диалог с Беларусью и в дальнейшем", - подчеркнул Климкин.
Ранее в КГБ Беларуси заявили, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военных объектах России в республике.
Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.
Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.