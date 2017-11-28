У МЗС переконані, що справа Білорусі проти Шаройка є надуманою

“Ми маємо підтримувати у цьому сенсі послідовний діалог з Білоруссю. Якщо комусь хочеться зробити щось таке віртуальне і сказати, що тут у нас є шпигуни, хтось тут у нас гриби краде, а хтось — ягоди, то це робиться, зрозуміло, для загального сприйняття. Я вважаю, що в цьому сенсі (звільнення журналіста "Українського радіо“) ми маємо підтримувати послідовний діалог з Білоруссю й надалі”, — наголосив Клімкін.

Раніше у КДБ Білорусі заявили, що затриманий український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про МЗС Білорусі та військові об'єкти Росії в республіці.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня з’явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.

Пізніше стало відомо, що українець підозрюється в шпигунстві і створенні "агентурних мереж" на території Білорусі.