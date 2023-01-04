В МИД анонсировали новый уровень в предоставлении ВСУ артиллерийских систем

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«Мы работаем с партнерами для выхода на новый уровень в обеспечении ВСУ артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов», - сказал Кулеба.

По его словам, Украина заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан», переносных зенитных комплексов, вроде Stinger и других.

Дополнение

Кулеба сообщал, что Украина ведет переговоры о поставках новых систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Также Киев заинтересован в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан».

Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot.