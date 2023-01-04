В МИД анонсировали новый уровень в предоставлении ВСУ артиллерийских систем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украина работает с партнерами для выхода на новый уровень в обеспечении Вооруженных сил Украины артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Мы работаем с партнерами для выхода на новый уровень в обеспечении ВСУ артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов», - сказал Кулеба.
По его словам, Украина заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан», переносных зенитных комплексов, вроде Stinger и других.
Дополнение
Кулеба сообщал, что Украина ведет переговоры о поставках новых систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Также Киев заинтересован в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан».
Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot.