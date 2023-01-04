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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД анонсировали новый уровень в предоставлении ВСУ артиллерийских систем

Киев • УНН

 • 882938 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Украина работает с партнерами для выхода на новый уровень в обеспечении Вооруженных сил Украины артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В МИД анонсировали новый уровень в предоставлении ВСУ артиллерийских систем

Цитата

«Мы работаем с партнерами для выхода на новый уровень в обеспечении ВСУ артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов», - сказал Кулеба.

По его словам, Украина заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан», переносных зенитных комплексов, вроде Stinger и других.

Дополнение

Кулеба сообщал, что Украина ведет переговоры о поставках новых систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Также Киев заинтересован в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан».

Началась подготовка к передаче Украине системы ПВО Patriot.

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