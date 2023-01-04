У МЗС анонсували новий рівень у наданні ЗСУ артилерійських систем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень у забезпеченні Збройних сил України артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Ми працюємо з партнерами для виходу на новий рівень у забезпеченні ЗСУ артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів», - сказав Кулеба.
За його словами, Україна зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та «Вулкан», переносних зенітних комплексів, на кшталт Stinger та інших.
Доповнення
Кулеба повідомляв, що Україна веде перемовини про постачання нових систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Також Київ зацікавлений у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та «Вулкан».
Розпочалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot.