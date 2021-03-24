В Мьянме освободили сотни заключенных, которых арестовали на протестах - СМИ

Детали

Несколько автобусов с заключенными, выехали из тюрьмы Инсейн. Пока неизвестно сколько точно человек были освобождены.

“Все освобожденные — это те, кого арестовали в результате протестов, а также ночных арестов или тех, кто хотел что-то купить”, — сказал член юридической консультативной группы, который видел, как автобусы едут.

Активистская группа “Ассоциация помощи политическим заключенным” заявляет, что по крайней мере 2000 человек были арестованы в ходе военных репрессий против протестов против переворота 1 февраля.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет. Европейский союз и Соединенные Штаты ввели санкции против официальных лиц Мьянмы в связи с переворотом в прошлом месяце и последующим жестким подавлением протестов. В общем в стране убито более 250 демонстрантов.