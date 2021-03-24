У М'янмі звільнили сотні в'язнів, яких заарештували на протестах - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сотні в'язнів, які були заарештовані за протест проти воєнного перевороту в М'янмі минулого місяця, були звільнені з в'язниці в Янгоні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Кілька автобусів з ув’язненими, виїхали з в’язниці Інсейн. Наразі невідомо скільки точно осіб було звільнено.
“Всі звільнені — це ті, кого заарештували внаслідок протестів, а також нічних арештів або тих, хто хотів щосьпридбати”, — сказав член юридичної консультативної групи, який що бачив, як автобуси їдуть.
Активістська група “Асоціація допомоги політичним в’язням” заявляє, що принаймні 2 000 людей були заарештовані в ході військових репресій проти протестів проти перевороту 1 лютого.
Що було раніше
Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.
Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.
Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.
Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет. Європейський союз і Сполучені Штати ввели санкції проти офіційних осіб М’янми у зв’язку з переворотом минулого місяця і подальшим жорстким придушенням протестів. Загалом в країні вбито понад 250 демонстрантів.