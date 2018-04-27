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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В правительстве снова хотят идти в суд из-за Бочковского

Киев • УНН

 • 11294 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Решение Окружного административного суда Киева суда о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В правительстве снова хотят идти в суд из-за Бочковского

"Министерство внутренних дел напоминает, что обвинительный акт в уголовном производстве №12015000000000159 направлен в суд по подозрению Бочковского С.С. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15 , ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины. Судебное разбирательство указанного уголовного производства пока продолжается", - заявили в МВД.

Расследование, как отметили в МВД, проведенное Главным следственным управлением Национальной полиции Украины полное, всестороннее и объективное.

"Решение же административного суда о восстановлении Бочковского С.С. на должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке. В то же время на действия судей окружного административного суда города Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия", - заявили в МВД.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

25 марта 2015 года на заседании правительства были задержаны председатель ГСЧС Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.

Украинские Национальные Новости

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