В правительстве снова хотят идти в суд из-за Бочковского

"Министерство внутренних дел напоминает, что обвинительный акт в уголовном производстве №12015000000000159 направлен в суд по подозрению Бочковского С.С. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15 , ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины. Судебное разбирательство указанного уголовного производства пока продолжается", - заявили в МВД.

Расследование, как отметили в МВД, проведенное Главным следственным управлением Национальной полиции Украины полное, всестороннее и объективное.

"Решение же административного суда о восстановлении Бочковского С.С. на должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке. В то же время на действия судей окружного административного суда города Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия", - заявили в МВД.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

25 марта 2015 года на заседании правительства были задержаны председатель ГСЧС Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.