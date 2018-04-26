Суд визнав незаконним звільнення Бочковського з посади голови ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка представляє в суді інтереси Бочковського.
“Суд визнав незаконним звільнення Бочковського з посади”, — сказали в адвокатській компанії.
Як повідомляв УНН, колишнього голову Державної служби надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського випустили з Лук’янівського СІЗО близько 7-ї вечора 1 квітня 2015 року під заставу у розмірі майже 1,2 млн гривень.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).
26 березня Бочковському та його заступнику Стоєцькому оголошено підозру у корупції та відмиванні грошей.
Вищий адміністративний суд України 5 липня 2017 року скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.