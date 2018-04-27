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В уряді знову хочуть йти до суду через Бочковського

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Рішення Окружного адміністративного суду Києва суду про відновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій оскаржене у законному порядку. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України. 

В уряді знову хочуть йти до суду через Бочковського

"Міністерство внутрішніх справ нагадує, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12015000000000159 направлений до суду за підозрою Бочковського С.С. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 "Отримання неправомірної вигоди службовою особою"; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем"; ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" КК України. Судовий розгляд вказаного кримінального провадження наразі триває", - заявили у МВС.

Розслідування, як зазначили у МВС, проведене Головним слідчим управлінням Національної поліції України повно, всебічно та об'єктивно.

"Рішення ж адміністративного суду про відновлення Бочковського С.С. на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій оскаржене у законному порядку. Водночас на дії суддів окружного адміністративного суду міста Києва буде подано скаргу до Вищої ради правосуддя", - заявили у МВС.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова ДСНС Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький.

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