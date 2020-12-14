В МВД за сутки зафиксировано более 300 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За сутки заболевания COVID-19 подтвердили у 328 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
“Сегодня, 14 декабря, за сутки зафиксировано 328 случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 173”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (+61), Черкасской (20) и Киевской (27) областях.
С начала пандемии на коронавирусную болезнь заболело 26 012 правоохранителей, выздоровели — 25 059, умерло — 83.
Напомним, по состоянию на 14 декабря 2020 года в Украине зафиксирован 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело 900 666 человек, выписаны — 506 718 человек также зафиксировано 15 247 летальных случаев.