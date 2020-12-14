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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73119 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96343 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115423 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150525 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198793 просмотра

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3 марта, 04:20 • 194916 просмотра

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Актуальное
В МВД за сутки зафиксировано более 300 новых случаев COVID-19

В МВД за сутки зафиксировано более 300 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10392 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. За сутки заболевания COVID-19 подтвердили у 328 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.

“Сегодня, 14 декабря, за сутки зафиксировано 328 случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 173”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (+61), Черкасской (20) и Киевской (27) областях.

С начала пандемии на коронавирусную болезнь заболело 26 012 правоохранителей, выздоровели — 25 059, умерло — 83.

Напомним, по состоянию на 14 декабря 2020 года в Украине зафиксирован 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело 900 666 человек, выписаны — 506 718 человек также зафиксировано 15 247 летальных случаев.

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