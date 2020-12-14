У МВС за добу зафіксовано понад 300 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За добу захворювання на COVID-19 підтвердили у 328 співробітників МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.
“Сьогодні, 14 грудня, за добу зафіксовано 328 випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, упродовж минулого тижня таких випадків було 2 173”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за добу найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Запорізькій (+61), Черкаській (+20) та Київській (+27) областях.
З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 26 012 правоохоронців, одужало — 25 059, померло — 83.
Нагадаємо, станом на 14 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 900 666 осіб, одужало — 506 718 осіб також зафіксовано 15 247 летальних випадків.