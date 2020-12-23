В МВД за сутки обнаружили более 340 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. За сутки в системе внутренних дел зафиксировано 342 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД в Facebook.
"За сутки зафиксировано 342 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у сотрудников МВД. Наибольшее количество больных - в Николаевской, Запорожской областях и в Киеве. С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 28 324 правоохранителей МВД, выздоровели - 27 383 человека, умерло от осложнений коронавирусной болезни - 91", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине на 8 часов 23 декабря зафиксировано уже 989 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тыс., что является ростом по сравнению с предыдущими сутками, впрочем количество выздоровевших вторые сутки превышает количество заболевших.
Также напомним, в Минздраве сравнили показатели Украины по смертности от COVID-19 с европейскими.