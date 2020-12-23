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У МВС за добу виявили понад 340 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 8822 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За добу у системі внутрішніх справ зафіксовано 342 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МВС у Facebook.

У МВС за добу виявили понад 340 нових випадків COVID-19

“За добу зафіксовано 342 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС. Найбільша кількість хворих – у Миколаївській, Запорізькій областях та у місті Києві. Від початку пандемії COVID-19 виявили у 28 324 правоохоронців МВС, одужало – 27 383 осіб, померло від ускладнень коронавірусної хвороби – 91”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8:00 23 грудня зафіксовано вже 989 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тис., що є зростанням, порівняно з попередньою добою, утім кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих.

Також нагадаємо, у МОЗ порівняли показники України по смертності від COVID-19 з європейськими.

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