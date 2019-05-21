В МВД напомнили, как вернуть водительское удостоверение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины напомнили, как вернуть водительское удостоверение если оно затерялось или его похитили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД в Facebook.
В случае угона водительского удостоверения стоит написать заявление в полицию и получить справку. После чего с справкой, паспортом, копией идентификационного кода и медицинской справкой приехать в территориальный сервисный центр МВД.
Если лицо просто потеряло удостоверение, нужно также обратиться в территориальный сервисный центр МВД с паспортом, копией идентификационного кода и медицинской справкой.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел видеофиксацию процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления.
Как сообщал УНН, прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении и избрала меру пресечения двум лицам, которые получали деньги за сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений и регистрацию автомобилей. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.