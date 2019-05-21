У МВС нагадали, як повернути водійське посвідчення

КИЇВ. 21 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, як повернути водійське посвідчення, якщо воно загубилося або його викрали. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС у Facebook.