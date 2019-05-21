У МВС нагадали, як повернути водійське посвідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, як повернути водійське посвідчення, якщо воно загубилося або його викрали. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС у Facebook.
У разі викрадення посвідчення водія варто написати заяву до поліції та отримати довідку. Після чого з довідкою, паспортом, копією ідентифікаційного коду та медичною довідкою приїхати до територіального сервісного центру МВС.
Якщо особа просто втратила посвідчення, потрібно також звернутися до територіального сервісного центру МВС з паспортом, копією ідентифікаційного коду та медичною довідкою.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України запровадив відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування.
Як повідомляв УНН, прокуратура Вінницької області повідомила про підозру та обрала запобіжний захід двом особам, які одержували кошти за здачу іспитів на отримання водійських посвідчень та реєстрацію автомобілів. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.