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На Вінничині затримали "продавців" водійських посвідчень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Прокуратура Вінницької області повідомила про підозру та обрала запобіжний захід двом особам, які одержували кошти за здачу іспитів на отримання водійських посвідчень та реєстрацію автомобілів. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

На Вінничині затримали "продавців" водійських посвідчень

Згідно із повідомленням, співробітники прокуратури, затримали чоловіка та жінку на одержанні хабара, які, за попередньою домовленістю з керівниками територіальних сервісних центрів МВС України у Вінницькій області, налагодили схему одержання грошей від громадян за позитивну здачу іспитів на отримання водійських посвідчень, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів а також інших послуг.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна) та обрано запобіжний захід. Основному організатору схеми одержання коштів - тримання під вартою з правом внесення застави 153 тисячі гривень, а жінці, на утриманні якої перебуває двоє неповнолітніх дітей - нічний домашній арешт.

Раніше УНН повідомляв, що у Вінниці на хабарі затримали поліцейського

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