На Вінничині затримали "продавців" водійських посвідчень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Прокуратура Вінницької області повідомила про підозру та обрала запобіжний захід двом особам, які одержували кошти за здачу іспитів на отримання водійських посвідчень та реєстрацію автомобілів. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.
Згідно із повідомленням, співробітники прокуратури, затримали чоловіка та жінку на одержанні хабара, які, за попередньою домовленістю з керівниками територіальних сервісних центрів МВС України у Вінницькій області, налагодили схему одержання грошей від громадян за позитивну здачу іспитів на отримання водійських посвідчень, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів а також інших послуг.
Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з конфіскацією майна) та обрано запобіжний захід. Основному організатору схеми одержання коштів - тримання під вартою з правом внесення застави 153 тисячі гривень, а жінці, на утриманні якої перебуває двоє неповнолітніх дітей - нічний домашній арешт.
Раніше УНН повідомляв, що у Вінниці на хабарі затримали поліцейського.