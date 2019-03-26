На Вінничині затримали "продавців" водійських посвідчень

КИЇВ. 26 березня. УНН. Прокуратура Вінницької області повідомила про підозру та обрала запобіжний захід двом особам, які одержували кошти за здачу іспитів на отримання водійських посвідчень та реєстрацію автомобілів. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.