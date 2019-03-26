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На Винничине задержали "продавцов" водительских удостоверений

Киев • УНН

 • 15492 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении и избрала меру пресечения двум лицам, которые получали деньги за сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений и регистрацию автомобилей. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

На Винничине задержали "продавцов" водительских удостоверений

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры задержали мужчину и женщину на получении взятки, которые, по предварительной договоренности с руководителями территориальных сервисных центров МВД Украины в Винницкой области, наладили схему получения денег от граждан за положительную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений, регистрации и перерегистрации транспортных средств, а также других услуг.

Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества) и избрана мера пресечения. Основному организатору схемы получения средств - содержание под стражей с правом внесения залога 153 тыс. гривен, а женщине, на иждивении которой находится двое несовершеннолетних детей - ночной домашний арест.

Ранее УНН сообщал, что в Виннице на взятке задержали полицейского.

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