На Винничине задержали "продавцов" водительских удостоверений

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры задержали мужчину и женщину на получении взятки, которые, по предварительной договоренности с руководителями территориальных сервисных центров МВД Украины в Винницкой области, наладили схему получения денег от граждан за положительную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений, регистрации и перерегистрации транспортных средств, а также других услуг.

Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества) и избрана мера пресечения. Основному организатору схемы получения средств - содержание под стражей с правом внесения залога 153 тыс. гривен, а женщине, на иждивении которой находится двое несовершеннолетних детей - ночной домашний арест.

Ранее УНН сообщал, что в Виннице на взятке задержали полицейского.