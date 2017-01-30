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У работников "МВД ДНР" планируют изымать украинские номерные знаки и паспорта

У работников "МВД ДНР" планируют изымать украинские номерные знаки и паспорта

Киев • УНН

 • 8324 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Руководство "МВД ДНР" с целью предотвращения выездов представителей "силовых структур республики" планирует выдавать паспорта и номерные знаки "ДНР" только в обмен на украинские. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"Отмечается резкий рост недовольства среди работников "МВД ДНР". В частности, руководство этого образования обязало работников зарегистрировать собственные автотранспортные средства на территории "ДНР" (получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки "ДНР"). В отличие от гражданских лиц, при этом номерные знаки украинской регистрации у сотрудников "МВД ДНР" планируется изымать с целью ограничения выезда транспортных средств на территорию, подконтрольную Украине. В дальнейшем планируется выдавать представителям "силовых структур" паспорта "ДНР" только в обмен на паспорт гражданина Украины, а также с целью предотвращения их выезда из псевдореспублики", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на территории "ДНР" создают картотеку "врагов супердержавы".

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