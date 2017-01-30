У "МВС ДНР" запланували вилучати українські номерні знаки і паспорти у працівників

“Відзначається різке зростання невдоволення серед працівників "МВС ДНР“. Зокрема, керівництво цього утворення зобов’язало працівників зареєструвати власні автотранспортні засоби на території "ДНР“ (отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки "ДНР“). На відміну від цивільних осіб, при цьому номерні знаки української реєстрації у співробітників "МВС ДНР“ планується вилучати з метою обмеження виїзду транспортних засобів на територію, підконтрольну Україні. Надалі планується видавати представникам "силових структур“ паспорти "ДНР“ тільки в обмін на паспорт громадянина України, також з метою запобігання їх виїзду з псевдореспублікі”, — йдеться у повідомленні.

Як передавав УНН, на території “ДНР” створюють картотеку “ворогів супердержави”.



