В Мурманской области объявили траур в связи с гибелью людей в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте правительства региона, информирует УНН.
" 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево", — говорится в сообщении.
В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.
Напоминаем, Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко.