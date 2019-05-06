У Мурманській області оголосили жалобу у зв'язку із загибеллю людей в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Мурманській області оголошено триденну жалобу в зв’язку з трагедією в аеропорту Шереметьєво, повідомляється на сайті уряду регіону, інформує УНН.
“6, 7 і 8 травня оголошені днями жалоби у зв’язку з трагедією в аеропорту Шереметьєво”, — йдеться в повідомленні.
У ці дні будуть скасовані всі розважальні заходи, приспущені символи державної влади.
Нагадуємо, Слідчий комітет у своєму розпорядженні має дані про 37 тих, що вижили з 78 пасажирів, які знаходилися на борту згорілого в аеропорту Шереметьєво літака Sukhoi Superjet 100. Про це журналістам повідомила в неділю офіційний представник СК Світлана Петренко.