В Мозамбике в результате взрыва бензовоза погибли более 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Мозамбике в результате взрыва бензовоза погибли 73 человека, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как сообщается, в результате трагедии погибли 73 человека, более ста получили ранения.
Авария произошла в городе Тете на границе с Малави.
Бензовоз следовал из портового города Бейра в Малави.
Отмечается, что сначала транспортное средство перевернулось, а причиной взрыва стали действия местных жителей, которые пытались слить топливо.