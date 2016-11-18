У Мозамбіку внаслідок вибух бензовозу загинуло більше 70 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Мозамбіку внаслідок вибуху бензовозу загинуло 73 людей, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як повідомляється, в результаті трагедії загинуло 73 особи, більше ста отримало поранення.
Аварія сталася в місті Тете на кордоні з Малаві.
Бензовоз прямував з портового міста Бейра в Малаві.
Зазначається, що спочатку транспортний зсіб перевернувся, а причиною вибуху стали дії місцевих жителів, які намагалися злити паливо з потяга, що перекинувся.