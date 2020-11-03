В Минздраве изменили перечень критериев для госпитализации лиц с подозрением и больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения изменили критерии для госпитализации людей с подозрением и подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявила на брифинге первая заместительница министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.
"Хочу рассказать, какие изменения произошли по стандартам оказания медицинской помощи на первичном звене. Приказом Минздрава от 27 октября №2438 внесены изменения в стандарт 2, что касается именно первичной медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с подозрением на COVID-19 в части к госпитализации и критериев завершения амбулаторно-поликлинического лечения. Сейчас госпитализация показана лицам с подозрением или подтвержденным COVID-19, имеющие хотя бы один из признаков, а именно частота дыхания менее 10 в минуту или больше 30-ти, нарушение сознания, сатурация меньше или равна 92%", - рассказала Садовьяк.
По ее словам, также госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации.
Так, ранее госпитализации подлежали, в частности, пациенты с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, аутоиммунными заболеваниями, с декомпенсированным сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями.
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