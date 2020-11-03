У МОЗ змінили перелік критеріїв для госпіталізації осіб з підозрою та хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я змінили критерії для госпіталізації людей з підозрою та підтвердженою коронавірусною хворобою COVID-19. Про це заявила на брифінгу перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов’як, передає кореспондент УНН.
"Хочу розповісти, які зміни відбулися до стандартів надання медичної допомоги на первинній ланці. Наказом МОЗ від 27 жовтня №2438 внесено зміни до стандарту 2, що стосується саме первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19 у частині до госпіталізації та критеріїв завершення амбулаторно-поліклінічного лікування. Наразі госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча б одну з ознак, а саме частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти, порушення свідомості, сатурація менше або дорівнює 92%", - розповіла Садов’як.
За її словами, також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію у стадії декомпенсації.
Так, раніше госпіталізації підлягали, зокрема, пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, аутоімунними захворюваннями, з декомпенсованим цукровим діабетом, онкологічними захворюваннями.
Нагадаємо, Степанов пояснив алгоритм тестування на COVID-19 для людей, які проживають у селах.