У МОЗ змінили перелік критеріїв для госпіталізації осіб з підозрою та хворих на COVID-19

"Хочу розповісти, які зміни відбулися до стандартів надання медичної допомоги на первинній ланці. Наказом МОЗ від 27 жовтня №2438 внесено зміни до стандарту 2, що стосується саме первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19 у частині до госпіталізації та критеріїв завершення амбулаторно-поліклінічного лікування. Наразі госпіталізація показана особам з підозрою чи підтвердженим COVID-19, що мають хоча б одну з ознак, а саме частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30-ти, порушення свідомості, сатурація менше або дорівнює 92%", - розповіла Садов’як.

За її словами, також госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію у стадії декомпенсації.

Так, раніше госпіталізації підлягали, зокрема, пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, аутоімунними захворюваннями, з декомпенсованим цукровим діабетом, онкологічними захворюваннями.

Нагадаємо, Степанов пояснив алгоритм тестування на COVID-19 для людей, які проживають у селах.