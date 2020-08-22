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В Минздраве создали совет ректоров медицинских вузов: детали

Киев • УНН

 • 16972 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине создали совет ректоров медицинских вузов, на которой ректоры будут общаться и решать проблемы вузов. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Минздраве создали совет ректоров медицинских вузов: детали

"Конечно, в наших высших медицинских вузах есть соответствующие проблемы, которые надо решать. И мы как раз пошли по пути создания такого совета ректоров, для того, чтобы четко чувствовать эти проблемы, советоваться с нашими ректорами, которые непосредственно руководят учебными заведениями, где происходит это обучение", - сказал Степанов.

Он отметил, что после обсуждения будут выноситься предложения.

"Вчера по моей инициативе было проведено первое заседание совета ректоров, который мы создали... Эти предложения, даже вчера, что мы проработали, они касаются и изменений в законодательство, и изменений в нормативно-правовые документы, актов Кабинета министров, приказов Министерства здравоохранения. Поэтому я уверен, что тот путь, на который мы стали по улучшению нашего медицинского образования - мы очень быстро почувствуем результаты", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Степанов заявил, что в Украине не хватает около 5 тыс. врачей.

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