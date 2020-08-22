У МОЗ створили раду ректорів медичних вузів: деталі

"Звичайно, у наших вищих медичних вузах є відповідні проблеми, які треба вирішувати. І ми саме пішли шляхом створення такої ради ректорів, для того, щоб чітко відчувати ці проблеми, радитися з нашими ректорами, які безпосередньо керують закладами освіти, де відбувається це навчання", - сказав Степанов.

Він зазначив, що після обговорення будуть виноситися пропозиції.

"Вчора за моєю ініціативою було проведено перше засідання ради ректорів, яку ми створили… Ці пропозиції, навіть вчора те, що ми опрацювали, вони стосуються і змін до законодавства, і змін до нормативно-правових документів, актів Кабінету міністрів, наказів Міністерства охорони здоров’я. Отже, я впевнений, що той шлях, на який ми стали щодо покращення нашої медичної освіти - ми дуже швидко відчуємо результати", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в Україні не вистачає близько 5 тис. лікарів.