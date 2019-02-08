В Минздраве вспышка кори - уже трое больных чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Уже трое работников Министерства здравоохранения Украины заболели корью. Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Мосийчук во время часа вопросов к правительству в сессионном зале парламента, передает корреспондент УНН.
"Уже вспышка кори в Министерстве здравоохранения - заболело три работника", - заявил народный депутат.
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При этом он напомнил, что в одном из штатов США объявили чрезвычайное положение из-за заболевания корью в 23 человек, тогда как тысячи случаев кори в Украине не побуждают руководство МОЗ к каким-то кардинальных действий по остановке эпидемии болезни.
Напомним, департамент общественного здравоохранения штата Вашингтон из-за кори в 23 человек с начала года объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 000 человек - это самый большой показатель десятилетия, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона.
Как сообщал УНН, с начала 2019 года корью в Украине заболели 285 военнослужащих.