У МОЗ спалах кору – вже троє хворих чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вже троє працівників Міністерства охорони здоров'я України захворіли на кір. Про це повідомив народний депутат України Ігор Мосійчук під час години запитань до уряду в сесійній залі парламенту, передає кореспондент УНН.
"Вже спалах кору в Міністерстві охорони здоров'я – захворіло три працівника", - заявив народний депутат.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лук’янівському СІЗО "епідемія" кору
При цьому він нагадав, що в одному зі штатів США оголосили надзвичайний стан через захворювання на кір у 23 осіб, тоді як тисячі випадків кору в Україні не спонукають керівництво МОЗу до якихось кардинальних дій із зупинки епідемії хвороби.
Нагадаємо, департамент громадської охорони здоров'я штату Вашингтон через кір у 23 осіб з початку року оголосив надзвичайну ситуацію в галузі суспільної охорони здоров'я.
Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей - це найбільший показник десятиліття, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону.
Як повідомляв УНН, з початку 2019 року на кір в Україні захворіли 285 військовослужбовців.