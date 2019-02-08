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У МОЗ спалах кору – вже троє хворих чиновників

У МОЗ спалах кору – вже троє хворих чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вже троє працівників Міністерства охорони здоров'я України захворіли на кір. Про це повідомив народний депутат України Ігор Мосійчук під час години запитань до уряду в сесійній залі парламенту, передає кореспондент УНН.

"Вже спалах кору в Міністерстві охорони здоров'я – захворіло три працівника", - заявив народний депутат.

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При цьому він нагадав, що в одному зі штатів США оголосили надзвичайний стан через захворювання на кір у 23 осіб, тоді як тисячі випадків кору в Україні не спонукають керівництво МОЗу до якихось кардинальних дій із зупинки епідемії хвороби.

Нагадаємо, департамент громадської охорони здоров'я штату Вашингтон через кір у 23 осіб з початку року оголосив надзвичайну ситуацію в галузі суспільної охорони здоров'я.

Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей  - це найбільший показник десятиліття, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону.

Як повідомляв УНН, з початку 2019 року на кір в Україні захворіли 285 військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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