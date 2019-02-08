У МОЗ спалах кору – вже троє хворих чиновників

"Вже спалах кору в Міністерстві охорони здоров'я – захворіло три працівника", - заявив народний депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лук’янівському СІЗО "епідемія" кору

При цьому він нагадав, що в одному зі штатів США оголосили надзвичайний стан через захворювання на кір у 23 осіб, тоді як тисячі випадків кору в Україні не спонукають керівництво МОЗу до якихось кардинальних дій із зупинки епідемії хвороби.

Нагадаємо, департамент громадської охорони здоров'я штату Вашингтон через кір у 23 осіб з початку року оголосив надзвичайну ситуацію в галузі суспільної охорони здоров'я.



Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей - це найбільший показник десятиліття, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону.

Як повідомляв УНН, з початку 2019 року на кір в Україні захворіли 285 військовослужбовців.



