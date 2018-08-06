В Минздраве сообщили, сколько украинских пляжей не рекомендованы для купания

Всего в рамках осуществления мониторинга проводится мониторинг качества воды на 650 речных пляжах и в рекреационных зонах Украины.



"За период с 27 июля по 1 августа 2018 было проведено 903 исследования качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 12,2%", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее Минздрав сообщал, что загрязнение зафиксировано на 139 украинских пляжах.



