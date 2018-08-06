У МОЗ повідомили, скільки українських пляжів не рекомендовані для купання

Загалом у межах здійснення моніторингу проводиться моніторинг за якістю води на 650 річкових пляжах та у рекреаційних зонах України.



"За період з 27 липня по 1 серпня 2018 року було проведено 903 дослідження якості річкової води за мікробіологічними показниками: з них не відповідають нормативам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) 12,2%", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло, що забруднення зафіксовано на 139 українських пляжах.



