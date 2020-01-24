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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минздраве сообщили, куда будут доставлять лиц с подозрением на коронавирус

Киев • УНН

 • 14728 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Если в аэропорту будет обнаружено пациента с подозрением на коронавирус, специалистами он будет доставлен в определенные больницы. В Киеве это Александровская клиническая больница. Об этом во время брифинга в пятницу заявил генеральный директор ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

В Минздраве сообщили, куда будут доставлять лиц с подозрением на коронавирус

"За полчаса до того, как будет приземление воздушного судна, проходит информирование в рамках аэропорта по ситуации на борту. Также заполняется вся необходимая документация. Для воздушных судов есть документ, предусмотренный международно-санитарными правилами, который называется воздушная декларация судна, в ней есть специальная медицинская часть. Она заполняется, туда заносится информация обо всех жалобах, поступавших в течение полета. Когда эта информация внесена, передана на землю, дается разрешение на приземление этого самолета", - сказал Кузин.

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По его словам, после того врач-эпидемиолог получил эту информацию и он заходит и проводит переговоры с бортпроводником, опрашивая при необходимости лиц у которых есть подозрение на инфекционное заболевание или определенные жалобы.

По его словам, специалисты, которые будут доставлять пациентов с подозрением на коронавирус в больничное учреждение, будут иметь спецодежду. Пациенты будут направлены в определенные больницы.

"По определенным больницам есть маршруты. Например, в городе Киеве такая клиника - Александровская клиническая больница, есть определенные койки, на которые госпитализируются такие пациенты", - отметил председатель ЦОЗ.

Напомним, в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.

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