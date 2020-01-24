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У МОЗ повідомили, куди доправлятимуть осіб з підозрою на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Якщо в аеропорту буде виявлено паціента з підозрою на коронавірус, спеціалістами його буде доправлено до визначених лікарень. У Києві це Олександрівська клінічна лікарня. Про це під час брифінгу у п’ятницю заявив генерального директора ЦГЗ МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

У МОЗ повідомили, куди доправлятимуть осіб з підозрою на коронавірус

“За пів години до того, як буде приземлення повітряного судна, є інформування в рамках аеропорту по ситуації на борту. Також заповнюється вся необхідна документація. Для повітряних суден є документ, передбачений міжнародно-санітарними правилами, який називається повітряна декларація судна, в ній є спеціальна медична частина. Вона заповнюється, туди заноситься інформація про всі скарги, які надходили протягом польоту. Коли ця інформація внесена, передана на землю, дається дозвіл на приземлення цього літака”, — сказав Кузін.

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За його словами, після того лікар-епідеміолог отримав цю інформацію і він заходить і проводить переговори з бортпровідником, опитуючи при необхідності осіб в яких є підозра на інфекційне захворювання або певні скарги.

З його слів, фахівці, що доправлятимуть паціентів з підозрою на коронавірус до лікарняного закладу, матимуть спецодяг. Паціенти будуть направлені до визначених лікарень.

“По визначеним лікарням є маршрути. Наприклад, у місті Києві така клініка є Олександрівська клінічна лікарня, є певні койки, до яких госпіталізуються такі паціенти”, — зазначив голова ЦГЗ.

Нагадаємо, в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.

Кількість загиблих від нового типу коронавірусу у Китаї збільшилася до 26.

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