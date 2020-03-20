В Минздраве пообещали ликвидировать дефицит средств индивидуальной защиты в больницах

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство здравоохранения провело встречи с крупнейшими производителями антисептических средств и заверили, что дефицит средств идивидуальной защиты в больницах в ближайшее время будет ликвидирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Telegram.