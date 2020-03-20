В Минздраве пообещали ликвидировать дефицит средств индивидуальной защиты в больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство здравоохранения провело встречи с крупнейшими производителями антисептических средств и заверили, что дефицит средств идивидуальной защиты в больницах в ближайшее время будет ликвидирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минздрава в Telegram.
“Дефицит средств индивидуальной защиты и антисептиков, который есть в некоторых больницах, будет ликвидирован в ближайшее время. Представители Минздрава провели ряд встреч с крупнейшими производителями антисептических средств, на которых обсудили определенные проблемы с дефицитом этих средств в стране”, — говорится в сообщении.
Отмечается, дефицит связан с определенными бюрократическими барьерами, которые будут устранены на этой неделе, и с нехваткой сырья, в частности изопропилового спирта, который используется для производства средств.
“Это глобальная проблема, которая сейчас существует по всей планете. Поэтому производители настоятельно меняют рецептуру и начинают производить антисептики из этилового спирта, который в Украине есть”, — сообщили в Минздраве.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что через несколько дней в Украину из Китая доставят средства индивидуальной защиты для медиков и полиции.