У МОЗ пообіцяли ліквідувати дефіцит засобів індивідуального захисту у лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я провело зустрічі з найбільшими виробниками антисептичних засобів та запевнили, що дефіцит засобів ідивідуального захисту у лікарнях найближчим часом буде ліквідовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МОЗ у Telegram.
“Дефіцит засобів індивідуального захисту та антисептиків, які є в деяких лікарнях, буде ліквідовано найближчим часом. Представники МОЗ провели низку зустрічей з найбільшими виробниками антисептичних засобів, на яких обговорили певні проблеми з дефіцитом цих засобів у країні”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, дефіцит пов’язано з певними бюрократичними бар’єрами, які буде усунено цього тижня, та з браком сировини, зокрема ізопропілового спирту, який використовується для виробництва засобів.
“Це глобальна проблема, яка нині існує по всій планеті. Тому виробники нагально змінюють рецептуру та починають виробляти антисептики з етилового спирту, який в Україні є”, — повідомили в МОЗ.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що через кілька днів в Україну з Китаю доставлять засоби індивідуального захисту для медиків та поліції.