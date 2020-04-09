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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45112 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53614 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Минздраве пересмотрели сроки пика эпидемии COVID-19 в Украине из-за медленной динамики заболеваемости

Киев  •  УНН

 • 38013 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пик заболеваемости коронавирусом в Украине 14 апреля не состоится, как ожидалось. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Все математические моделирования показывают, что 14 апреля пика у нас не будет", - сказал Ляшко.

Он добавил, что по сравнению с другими странами динамика роста инфицирования в Украине происходит медленнее.

Ляшко добавил, что необходимо продолжать придерживаться карантинных мероприятий.

"Мы увидим результаты карантина в течение 8 дней ... Пик (заболеваемости - ред.) мы можем пройти незамеченным в случае, если всех предложенных мер будут придерживаться", - сказал он.

Напомним, после ослабления карантина заболеваемость COVID-19 в Украине возрастет.

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