В Минздраве пересмотрели сроки пика эпидемии COVID-19 в Украине из-за медленной динамики заболеваемости
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пик заболеваемости коронавирусом в Украине 14 апреля не состоится, как ожидалось. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"Все математические моделирования показывают, что 14 апреля пика у нас не будет", - сказал Ляшко.
Он добавил, что по сравнению с другими странами динамика роста инфицирования в Украине происходит медленнее.
Ляшко добавил, что необходимо продолжать придерживаться карантинных мероприятий.
"Мы увидим результаты карантина в течение 8 дней ... Пик (заболеваемости - ред.) мы можем пройти незамеченным в случае, если всех предложенных мер будут придерживаться", - сказал он.
Напомним, после ослабления карантина заболеваемость COVID-19 в Украине возрастет.