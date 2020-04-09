У МОЗ переглянули строки піку епідемії COVID-19 в Україні через повільну динаміку захворюваності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Пік захворюваності на коронавірус в Україні 14 квітня не відбудеться, як очікувалось. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Всі математичні моделювання показують, що 14 квітня піку у нас не буде", - сказав Ляшко.
Він додав, що порівняно з іншими країнами динаміка росту інфікування в Україні відбувається повільніше.
Ляшко додав, що необхідно продовжувати дотримуватись карантинних заходів.
"Ми побачимо результати карантину впродовж 8 днів... Пік (захворюваності - ред.) ми можемо пройти непоміченим в разі, якщо всі запропоновані заходи будуть притримуватись", - сказав він.
Нагадаємо, після послаблення карантину захворюваність на COVID-19 в Україні зросте.