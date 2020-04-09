Після послаблення карантину захворюваність на COVID-19 в Україні зросте – Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Україна повинна бути готова, що після послаблення карантинних заходів зростатиме захворюваність на коронавірус. Про це в ефірі телеканалу Zik заявила лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню короновірусу Ольга Голубовська, передає УНН.
"З моєї точки зору, якщо ситуація буде така, як вона зараз, можливо, тижні через три-чотири можна пом'якшувати карантинні заходи... Ми повинні бути готові до того, що коли будуть пом'якшувати карантинні заходи, буде зростання захворюваності", - сказала Голубовська.
За її словами, вчасне запровадження карантинних заходів в Україні застерегло від масового зараження людей, як це в відбулося в інших розвинених країнах.
Нагадаємо, у Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях можуть ввести комендантську годину на вихідних та заборонити виходити з будинків.