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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30134 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38973 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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После ослабления карантина заболеваемость COVID-19 в Украине вырастет - Голубовская

После ослабления карантина заболеваемость COVID-19 в Украине вырастет - Голубовская

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина должна быть готова, что после ослабления карантинных мероприятий будет расти заболеваемость коронавирусом. Об этом в эфире телеканала Zik заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, передает УНН.

"С моей точки зрения, если ситуация будет такая, как она сейчас, возможно, недели через три-четыре можно смягчать карантинные мероприятия... Мы должны быть готовы к тому, что когда будут смягчать карантинные меры, будет рост заболеваемости", - сказала Голубовская.

По ее словам, своевременное введение карантинных мероприятий в Украине предостерегло от массового заражения людей, как это в произошло в других развитых странах.

Напомним, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях могут ввести комендантский час на выходных и запретить выходить из домов.

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