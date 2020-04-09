После ослабления карантина заболеваемость COVID-19 в Украине вырастет - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина должна быть готова, что после ослабления карантинных мероприятий будет расти заболеваемость коронавирусом. Об этом в эфире телеканала Zik заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, передает УНН.
"С моей точки зрения, если ситуация будет такая, как она сейчас, возможно, недели через три-четыре можно смягчать карантинные мероприятия... Мы должны быть готовы к тому, что когда будут смягчать карантинные меры, будет рост заболеваемости", - сказала Голубовская.
По ее словам, своевременное введение карантинных мероприятий в Украине предостерегло от массового заражения людей, как это в произошло в других развитых странах.
Напомним, в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях могут ввести комендантский час на выходных и запретить выходить из домов.