В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. По состоянию на 19 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Житомирской области - 660,0 (+), в Черновицкой области - 656,2 (+), в Сумской области - 651,7 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 120,4 (+), в Винницкой области - 187,6 (-) и в Луганской области - 190,5 (-).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине 8 часов 19 ноября в Украине уже 583 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 13 357.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки.