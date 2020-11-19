У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Житомирській області – 660,0 (+), у Чернівецькій області – 656,2 (+), у Сумській області – 651,7 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 120,4 (+), у Вінницькій області – 187,6 (-) і у Луганській області - 190,5 (-).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 19 листопада в Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу.