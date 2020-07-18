В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. За сутки в Украине наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни зафиксировали во Львовской области - 137 и городе Киев - 108. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 137, Закарпатской области - 89, и городе Киев - 108", - сказал Степанов.

Добавим, статистика по заболеваемости COVID-19 выглядит на сегодня так:

  • Винницкая область - 2271 (+18 за сутки)
  • Волынская область - 3219 (31)
  • Днепропетровская область - 1183 (+9)
  • Донецкая область - 791 (10)
  • Житомирская область - 1584 (+4)
  • Закарпатская область - 4318 (+89)
  • Запорожская область - 665 (7)
  • Ивано-Франковская область - 3385 (+76)
  • Кировоградская область - 677 (0)
  • Киев - 6797 (+108)
  • Киевская область - 3229 (45)
  • Львовская область - 7891 (+137)
  • Луганская область - 105 (+5)
  • Николаевская область - 510 (+6)
  • Одесская область - 2492 (+57)
  • Полтавская область - 348 (+1)
  • Ровенская область - 5015 (+75)
  • Сумская область - 355 (+3)
  • Тернопольская область - 2394 (+36)
  • Харьковская область - 2971 (+62)
  • Херсонская область - 209 (+2)
  • Хмельницкая область - 963 (+21)
  • Черновицкая область - 5289 (27)
  • Черкасская область - 818 (+18)
  • Черниговская область - 632 (0)

Напомним, коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 108 человек, из них четверо - медики.

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