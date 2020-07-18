В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За сутки в Украине наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни зафиксировали во Львовской области - 137 и городе Киев - 108. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 137, Закарпатской области - 89, и городе Киев - 108", - сказал Степанов.
Добавим, статистика по заболеваемости COVID-19 выглядит на сегодня так:
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- Винницкая область - 2271 (+18 за сутки)
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- Волынская область - 3219 (31)
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- Днепропетровская область - 1183 (+9)
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- Донецкая область - 791 (10)
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- Житомирская область - 1584 (+4)
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- Закарпатская область - 4318 (+89)
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- Запорожская область - 665 (7)
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- Ивано-Франковская область - 3385 (+76)
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- Кировоградская область - 677 (0)
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- Киев - 6797 (+108)
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- Киевская область - 3229 (45)
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- Львовская область - 7891 (+137)
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- Луганская область - 105 (+5)
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- Николаевская область - 510 (+6)
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- Одесская область - 2492 (+57)
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- Полтавская область - 348 (+1)
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- Ровенская область - 5015 (+75)
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- Сумская область - 355 (+3)
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- Тернопольская область - 2394 (+36)
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- Харьковская область - 2971 (+62)
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- Херсонская область - 209 (+2)
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- Хмельницкая область - 963 (+21)
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- Черновицкая область - 5289 (27)
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- Черкасская область - 818 (+18)
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- Черниговская область - 632 (0)
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Напомним, коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 108 человек, из них четверо - медики.