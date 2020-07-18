У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу

“Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 137, Закарпатській області – 89, та місті Київ – 108”, - сказав Степанов.

Додамо, статистика щодо захворювання на COVID-19 виглядає наразі так:



Вінницька область — 2 271 (+18 за добу)



Волинська область — 3 219 (+31)



Дніпропетровська область — 1 183 (+9)



Донецька область — 791 (+10)



Житомирська область — 1 584 (+4)



Закарпатська область — 4 318 (+89)



Запорізька область — 665 (+7)



Івано-Франківська область — 3 385 (+76)



Кіровоградська область — 677 (0)



місто Київ — 6 797 (+108)



Київська область — 3 229 (+45)



Львівська область — 7 891 (+137)



Луганська область — 105 (+5)



Миколаївська область — 510 (+6)



Одеська область — 2 492 (+57)



Полтавська область — 348 (+1)



Рівненська область — 5 015 (+75)



Сумська область — 355 (+3)



Тернопільська область — 2 394 (+36)



Харківська область — 2 971 (+62)



Херсонська область — 209 (+2)



Хмельницька область — 963 (+21)



Чернівецька область — 5 289 (+27)



Черкаська область — 818 (+18)



Чернігівська область — 632 (0)



Нагадаємо, коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 108 людей, з них четверо - медики.



