У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. За добу в Україні найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби зафіксували у Львівській області – 137 та місті Київ – 108. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 137, Закарпатській області – 89, та місті Київ – 108”, - сказав Степанов.
Додамо, статистика щодо захворювання на COVID-19 виглядає наразі так:
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- Вінницька область — 2 271 (+18 за добу)
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- Волинська область — 3 219 (+31)
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- Дніпропетровська область — 1 183 (+9)
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- Донецька область — 791 (+10)
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- Житомирська область — 1 584 (+4)
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- Закарпатська область — 4 318 (+89)
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- Запорізька область — 665 (+7)
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- Івано-Франківська область — 3 385 (+76)
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- Кіровоградська область — 677 (0)
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- місто Київ — 6 797 (+108)
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- Київська область — 3 229 (+45)
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- Львівська область — 7 891 (+137)
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- Луганська область — 105 (+5)
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- Миколаївська область — 510 (+6)
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- Одеська область — 2 492 (+57)
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- Полтавська область — 348 (+1)
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- Рівненська область — 5 015 (+75)
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- Сумська область — 355 (+3)
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- Тернопільська область — 2 394 (+36)
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- Харківська область — 2 971 (+62)
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- Херсонська область — 209 (+2)
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- Хмельницька область — 963 (+21)
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- Чернівецька область — 5 289 (+27)
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- Черкаська область — 818 (+18)
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- Чернігівська область — 632 (0)
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Нагадаємо, коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 108 людей, з них четверо - медики.