В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 120, Ивано-Франковской области - 96, Ровенской области - 78, и в городе Киеве - 70", - сказал министр.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 65656 случаев COVID-19: новых - 807, выздоровели - 36122 человека (+315 за сутки), умерло - 1616 человек (+11 за сутки), подозрения на болезнь имеют - 116783 человека (+901 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2589 (+40);
▪️ Волынская область - 3616 (+66);
▪️ Днепропетровская область - 1330 (1);
▪️ Донецкая область - 850 (0);
▪️ Житомирская область - 1723 (+14);
▪️ Закарпатская область - 4874 (+33);
▪️ Запорожская область - 750 (+16);
▪️ Ивано-Франковская область - 4121 (+96);
▪️ Кировоградская область - 695 (+2);
▪️ г. Киев - 7690 (+70);
▪️ Киевская область - 3548 (45);
▪️ Львовская область - 8952 (+120);
▪️ Луганская область - 120 (0);
▪️ Николаевская область - 559 (+13);
▪️ Одесская область - 2960 (+53);
▪️ Полтавская область - 394 (0);
▪️ Ровенская область - 5701 (+78);
▪️ Сумская область - 445 (15);
▪️ Тернопольская область - 2773 (+48);
▪️ Харьковская область - 3431 (+50);
▪️ Херсонская область - 220 (+1);
▪️ Хмельницкая область - 1059 (0);
▪️ Черновицкая область - 5634 (+42);
▪️ Черкасская область - 902 (+5);
▪️ Черниговская область - 720 (+9).
Напомним, в Украине на утро 27 июля зафиксировано уже 65 656 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1616 летальных, 36122 пациенты выздоровели. Количество новых случаев несколько снизилось - более 800.