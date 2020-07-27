У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області – 120, Івано-Франківській області – 96, Рівненській області – 78, та у місті Києві – 70", - сказав міністр.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні виявлено 65656 випадків COVID-19: нових - 807, одужало - 36 122 осіб (+315 за добу), померло - 1616 осіб (+11 за добу), підозри на хворобу мають - 116783 особи (+901 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2 589 (+40);
▪️ Волинська область — 3 616 (+66);
▪️ Дніпропетровська область — 1 330 (+1);
▪️ Донецька область — 850 (0);
▪️ Житомирська область — 1 723 (+14);
▪️ Закарпатська область — 4 874 (+33);
▪️ Запорізька область — 750 (+16);
▪️ Івано-Франківська область — 4 121 (+96);
▪️ Кіровоградська область — 695 (+2);
▪️ м. Київ — 7 690 (+70);
▪️ Київська область — 3 548 (+45);
▪️ Львівська область — 8 952 (+120);
▪️ Луганська область — 120 (0);
▪️ Миколаївська область — 559 (+13);
▪️ Одеська область — 2 960 (+53);
▪️ Полтавська область — 394 (0);
▪️ Рівненська область — 5 701 (+78);
▪️ Сумська область — 445 (+15);
▪️ Тернопільська область — 2 773 (+48);
▪️ Харківська область — 3 431 (+50);
▪️ Херсонська область — 220 (+1);
▪️ Хмельницька область — 1 059 (0);
▪️ Чернівецька область — 5 634 (+42);
▪️ Черкаська область — 902 (+5);
▪️ Чернігівська область — 720 (+9).
Нагадаємо, в Україні на ранок 27 липня зафіксовано вже 65656 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1616 летальних, 36122 пацієнти одужало. Кількість нових випадків дещо знизилось - понад 800.