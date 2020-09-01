В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской области и в Одесской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано: в Харьковской области - 262, в Одесской области - 211, во Львовской области - 193, в Тернопольской области - 180, в городе Киеве - 176, в Ивано-Франковской области - 169, и в Черновицкой области - 117", - сказал министр.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 123303 случая коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2088, выздоровели в целом - 57802 человека (+688 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2605 человек (+48 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 4044 (+51);
▪️ Волынская обл - 5523 (+52);
▪️ Днепропетровская обл - 2398 (+49);
▪️ Донецкая обл - 1448 (+30);
▪️ Житомирская обл - 3382 (+80);
▪️ Закарпатская обл - 7600 (+84);
▪️ Запорожская обл - 1627 (+31);
▪️ Ивано-Франковская обл - 9348 (+169);
▪️ Кировоградская обл - 816 (+2);
▪️ г. Киев - 13546 (+176);
▪️ Киевская обл - 5755 (+86);
▪️ Львовская обл - 14703 (+193);
▪️ Луганская обл - 320 (+5);
▪️ Николаевская обл - 1284 (+32);
▪️ Одесская обл - 7494 (+211);
▪️ Полтавская обл - 808 (+19);
▪️ Ровенская обл - 9269 (+87);
▪️ Сумская обл - 1532 (+62);
▪️ Тернопольская обл - 6194 (+180);
▪️ Харьковская обл - 9338 (+262);
▪️ Херсонская обл - 400 (+4);
▪️ Хмельницкая обл - 2519 (+38);
▪️ Черновицкая обл - 10420 (+117);
▪️ Черкасская обл - 1594 (+21);
▪️ Черниговская обл - 1941 (+47).
Напомним, в Украине на 8:45 1 сентября зафиксировано уже более 123 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в очередной раз более 2000.