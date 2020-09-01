У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано: у Харківській області - 262, в Одеській області – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській області – 180, у місті Києві – 176, в Івано-Франківській області – 169, та у Чернівецькій області – 117", - сказав міністр.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 123303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 2088, одужало загалом — 57802 особи (+688 за добу), померло через наслідки хвороби — 2605 осіб (+48 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 4044 (+51);
▪️ Волинська обл — 5523 (+52);
▪️ Дніпропетровська обл — 2398 (+49);
▪️ Донецька обл — 1448 (+30);
▪️ Житомирська обл — 3382 (+80);
▪️ Закарпатська обл — 7600 (+84);
▪️ Запорізька обл — 1627 (+31);
▪️ Івано-Франківська обл — 9348 (+169);
▪️ Кіровоградська обл — 816 (+2);
▪️ м. Київ — 13546 (+176);
▪️ Київська обл — 5755 (+86);
▪️ Львівська обл — 14703 (+193);
▪️ Луганська обл — 320 (+5);
▪️ Миколаївська обл — 1284 (+32);
▪️ Одеська обл — 7494 (+211);
▪️ Полтавська обл — 808 (+19);
▪️ Рівненська обл — 9269 (+87);
▪️ Сумська обл — 1532 (+62);
▪️ Тернопільська обл — 6194 (+180);
▪️ Харківська обл — 9338 (+262);
▪️ Херсонська обл — 400 (+4);
▪️ Хмельницька обл — 2519 (+38);
▪️ Чернівецька обл — 10420 (+117);
▪️ Черкаська обл — 1594 (+21);
▪️ Чернігівська обл — 1941 (+47).
Нагадаємо, в Україні на 8:45 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі.