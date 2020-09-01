В Україні вже 123 тис. випадків COVID-19, за добу - знову понад 2 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні на 8:45 1 вересня зафіксовано вже понад 123 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — вчергове понад 2 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 123 303 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 088 інфікованих, що дещо менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 605 людей, з них 48 — за останню добу.
Оновлених даних щодо одужалих немає, станом на 31 серпня одужали від хвороби вже 57 114 людей.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.